Бойовики вивезли до Росії півмільйона тонн вугілля та обладнання з двох заводів в Луганській області
Бойовики демонтували та вивезли в Росію обладнання з двох заводів та вугілля з шахт в Луганській області.
Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Луганській області.
«Бойовики демонтували та вивезли обладнання з Луганського заводу електронного машинобудування "Машзавод-100", на якому розроблялося та виготовлялося устаткування для виробництва монокристалів сапфіру, кремнію та інших твердих та надтвердих монокристалів», - повідомили в міліції.
Також терористи демонтували та вивезли обладнання з заводу "Юність" у Краснодоні, який спеціалізувався на виробництві спеціалізованої продукції для ракетобудівної та аерокосмічної промисловості.
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Крім того, за даними міліції, з шахт "Червонопартизанська" та "Харківська", які входять в "ДТЕК Свердловантрацит", бойовики вже вивезли понад 500 тонн вугілля.
"За попередньою інформацією викрадене промислове обладнання та українське вугілля бойовиками вивозиться на територію Російської Федерації", - додали в міліції.
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