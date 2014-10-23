Cтіна, яка обвалилася на території "Софії Київської", не є історичною цінністю - Мінкультури

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури України Євген Нищук сказав перед відкриттям міжнародної конференції «Культурна політика в Європі сьогодні: фінанси, менеджмент, розширення аудиторії».

Нищук зазначив, що йому подали певну довідку, “певне виправдання в тому, що це стіна, яку будували вже в 60-70-ті роки, — вона не є історичною цінністю”.

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Водночас міністр наголосив, що ситуація, коли “падає огорожа святині Софії — це є дуже серйозний сигнал”.

“Зараз створена комісія, вони відразу сказали, що там проводились якісь комунікації до інших будівель”, - сказав Нищук і додав, що будівництво довкола заповідника є окремою проблемою.

Він зазначив, що має бути сформована група реставраторів, які відбудують й укріплять стіну.

Відповідаючи на уточнення щодо того, чи відбудовуватиметься лише частина стіни, яка обвалилась, Нищук зазначив, що це питання пізніше вирішуватимуть фахівці.

Міністр нагадав, що вчора уряд схвалив проект закону щодо введення мораторію на будівництво поблизу об'єктів національної і всесвітньої спадщини.