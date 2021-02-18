Постанова передбачає встановлення по всій Україні "жовтої зони" з 24 лютого.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про продовження дії адаптивного карантину в регіонах України.

Документ розміщено на сайті Урядовий портал.

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«Зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки за показниками рівня захворюваності на коронавірус встановлюється на всій території України та діятиме до 30 квітня.

Зони визначатимуться керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки.

«Зелений» рівень встановлюється одночасно на всій території України у разі досягнення таких ознак епідемічної небезпеки:

рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50 відсотків епідемічного порогу;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу) становить менш як 5%;

Постанова передбачає встановлення по всій Україні «жовтої зони» з 24 лютого. Відповідно, обов’язковими залишаються: «масковий режим» у закритих громадських місцях і транспорті, дотримання самоізоляції, проведення масових заходів з розрахунком: одна особа на 4 квадратні метри і наповненість зали на 50%, крім заходів, «необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Кінотеатри працюватимуть у разі наповненості зал не більш як 50% відвідувачів і розміщенням місць з дотриманням шахового порядку.

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Автор: УНІАН