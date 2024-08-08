У листопаді 2023 року "Укрнафтобуріння" було позбавлене дозволу на користування надрами.

Акціонери "Укрнафтобуріння" у разі відновлення судом своїх законних прав, готові невідкладно забезпечити належне ефективне функціонування підприємства та поновити видобуток вуглеводнів, йдеться у заяві Групи компаній JKX Oil & Gas у Facebook.

У компанії нагадують, що у листопаді 2023 року, вже під час управління АРМА та "Укрнафта" корпоративними правами, "Укрнафтобуріння" було позбавлене дозволу на користування надрами.

"Підприємство під керівництвом представника "Укрнафти" зупинило видобуток, вочевидь, це був початок реалізації другого етапу знищення компанії, але завдяки увазі ЗМІ та суспільному розголосу, цей план не був доведений до кінця, спецдозвіл вимушені були поновити 7 серпня 2024 року, але держава, за оцінками самої АРМА, вже втратила щонайменше 3 млрд грн у вигляді податків та вартості невидобутих вуглеводнів, що нанесло значної шкоди стану енергетичної безпеки України. Втрати законних акціонерів компанії також вже рахуються мільярдами", - наголошується у заяві.

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З урахуванням вищенаведених обставин, "JKX Ukraïne B.V." звернулася до Вищого антикорупційного суду і чекає на об’єктивний розгляд та неупереджене рішення.

"В свою чергу, акціонери "Укрнафтобуріння", у разі відновлення судом своїх законних прав, готові невідкладно забезпечити належне ефективне функціонування підприємства, поновити видобуток вуглеводнів та сплату податків до державного бюджету", - наголошують у заяві.

Крім того, у заяві звертається увага, що 7 серпня у деяких ЗМІ було поширено недостовірну інформацію щодо подій навколо способу правового захисту інвестицій однієї з іноземних компаній Групи "JKX Oil & Gas" в українському ПрАТ "Укрнафтобуріння".

"Всупереч недостовірному та заангажованому повідомленню АРМА, поширеному напередодні судового засідання, "JKX Ukraïne B.V." (Нідерланди), сьогодні, відповідно до законодавства України та облікових даних Національного депозитарія є та залишається законним власником акцій компанії "Укрнафтобуріння", з часткою 10% її статутного капіталу. Зазначені (міжнародні інвестиції) акції не були судом конфісковані, або "націоналізовані" в інший спосіб", - наголошують у компанії.

Зазначається, що акції "Укрнафтобуріння", які належать "JKX Ukraïne B.V.", були лише тимчасово, на час розгляду кримінального провадження, арештовані та передані в управління АРМА, та згодом Укрнафті – "без наявності законних підстав на застосування спецпроцедури".

"Цей арешт був накладений незаконним рішенням Печерського суду всупереч існуючому та діючому на той час рішенню того ж Печерського суду про неможливість та відсутність підстав для подібного арешту", - наголошується у заяві.

"Офіційно повідомляємо, що заява голови АРМА від 07 серпня щодо того, що Компанія "JKX Ukraïne B.V." та інші акціонери Укрнафтобуріння є "колишніми власниками" не відповідає дійсності, а навпаки викриває представників АРМА як активних учасників захоплення чужої власності, таким чином демонструючи дійсну мету їх дій, направлену саме на захоплення підприємства", - йдеться у заяві JKX Oil & Gas.

У компанії нагадують, що в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження, розпочате ще в липні 2023 року Національним антикорупційним бюро, на підставі повідомлення про злочин, вчинений представниками органів центральної виконавчої влади України, а саме заволодіння шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів корпоративними правами Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" з метою встановлення контролю над його господарською діяльністю та наступного заволодіння правами на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, яке належить вказаному товариству.

"Дуже показовим є той факт, що на сьогодні частина тих слідчих ДБР і прокурорів, які ініціювали арешт акцій "Укрнафтобуріння", вже самі проходять підозрюваними у справах НАБУ щодо вимагання величезних хабарів у підприємців", - йдеться у повідомленні і зазначається, що наразі "JKX Ukraine B.V." також вимагає визнати свій статус як потерпілого в цьому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко заявляв, що а рік після так званої націоналізації ПАТ "Укрнафти" через пасивність нового менеджменту цього підприємства і чиновників Державної служби геології та надр (Держгеонадра) Україна втратила видобуток газу до 1 мільярда кубічних метрів, і змушена тепер у великих обсягах імпортувати блакитне паливо.