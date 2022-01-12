Українка в теплицях вирощує понад 70 видів екзотичних фруктів.

Мешканка Харківської області у звичайних теплицях виростила цілий тропічний сад. У теплицях нарахували понад 70 сортів цитрусових.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У теплицях Валентина Черкашина вирощує лимони велетні, запашні кумквати, фінгерлайм, який ще називають цитрусовою ікрою, а ще ананаси, авокадо, манго, банани та багато іншого. Тропічний сад росте у звичайних теплицях.

Жінка пропрацювала 20 років у швейному відділі, а після переїзду в село зайнялася садівництвом.

Читайте такожЯк перевірити якість харчування у школі: Клопотенко давши кілька порад батькам"Я все виглядала з вікон і думала, що така велика територія, 20 соток. Щоб з цим зробити?"- розповіла власниця тропічного саду.

Спочатку жінка посадила півтора десятка саджанців лимонів та кумкватів. Невеликі деревця вона купувала в різних куточках України та світу. Величезні лимони Черкашина придбала в українських селекціонерів, а грейпфрути привезла з Італії. Особливість дерев в тому, що у них один генетичний код і 300 видів можна прищепити на одне дерево.

За словами жінки, тропічні фрукти досить примхливі й люблять вологість і тепло – температура повинна бути не менше +16.

Наразі сад вже перетворився на туристичну родзинку. Сюди на екскурсії їздять цілими сім'ями.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсонській області, на Арабатській стрілці, готують страви з солеросу або "морської спаржі". Дику рослину можна знайти на солоних ґрунтах поблизу морів і лиманів, і на Сиваші.

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