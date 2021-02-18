Американські дипломати закликають РФ припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби на окупованому півострові.

У Посольстві Сполучених Штатів Америки висловлюють стурбованість через нещодавні обшуки і затримання в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні у Twitter.

"Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів. Крим - це Україна", - заявили американські дипломати.

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Нові арешти татар в окупованому Криму: що відомо

17 лютого з четвертої години ранку в окупованому Криму силовики масово почали обшукувати житла кримських татар у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі і Совєтському районі Криму.

У результаті обшуків було затримано сімох кримських татар - Ленура Сейдаметова, Тимура Ялкабова, Азамата Еюпова, Яшара Шіхаметова, Абдулборія Махамадамінова, Ернеста Ібрагімова і Олега Федорова.

За даними російської ФСБ, їм інкримінується ст. 205.5 (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації) Кримінального кодексу РФ за причетність до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.

Українські правоохоронці за вказаними фактами порушили кримінальні провадження за ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) і ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі).

Потім підконтрольний Росії "суд" заарештував сімох затриманих кримських татар.

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Автор: Віталій Саєнко