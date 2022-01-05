Найпопулярнішими в 2021 році іменами для дітей в Києві стали Марія, Злата, Максим, Іван та Матвій.

За минулий 2021 рік у Києві батьки найчастіше називали дівчаток Марією та Златою. При цьому найпопулярнішими іменами для хлопчиків стали Максим, Іван та Матвій.

Про це повідомляє Укрінформ.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України зазначили, що деякі батьки обирали для своїх дітей рідкісні та екзотичні імена.

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Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Ніна, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Маруся, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина, Іллінка.

Рідкісні та екзотичні імена 2021 році для дівчаток

Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар’ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон, Радвіл, Олекса, Ларіон, Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт, Никифор.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні чоловіки і жінки можуть одружуватися з 18 років. А з 16 років це може статися за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це відповідає інтересам особи, яка хоче вступити в шлюб. Також у Міністерстві юстиції України розповіли про тих, хто не може одружуватися в Україні.

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