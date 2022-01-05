За результатами судово-медичної експертизи, причина смерті 8-річної Аніти - серцево-легенева недостатність.

8-річна дівчинка 1 січня померла в лікарні у Київській області. У недбалості батьки звинувачують медиків Березанської лікарні.

Дитині стало зле напередодні Нового року, йдеться в сюжеті ТСН.

У дівчинки піднялася температура, а після виникла блювота. Уже в лікарні стан дитини погіршився. Утім до ранку 1-го січня жоден лікар, за словами батьків, кваліфікованої допомоги не надавав.

Читайте такожУ Києві затримали п'яного водія, який збив дитину на пішохідному переході (відео)Мати дівчинки розповідає: за три дні до смерті у її доньки піднялася температура. Згодом її забрала "швидка". Черговий лікар Березанської лікарні сказав, що у дитини ГРВІ, й залишив її під крапельницею.

За словами батьків, у їхньої доньки не взяли жодного аналізу. У перші години Нового року їй стало дуже зле, головні лікарі почали проводити реанімацію, та безуспішно.

Медики кажуть, що різка вірусна інфекція стрімко переросла у пневмонію, що й стало причиною ураження легень і серця дитини.

Що стало причиною смерті дівчинки та чи є у цьому провина лікарів, уже з'ясовує поліція.

Раніше житель Дніпра катався на санках з донькою і врізався в електроопору. Дитина отримала тупу травму живота, її госпіталізували, а її батько помер.

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