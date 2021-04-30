Досудове розслідування у кримінальному провадженні планується завершити у травні 2021 року.

У справі про авіакатастрофу АН-26 під Харковом, в результаті якої загинули 26 військовослужбовців, повідомлено про підозру ще трьом особам.

Як повідомили в Офісі генерального прокуратура, заступник командира військової частини А4104 з льотної підготовки та ще один заступник командира підозрюються у порушенні правил підготовки та проведення польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

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Депутату Харківської обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

Всім їм вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Сторона обвинувачення проситиме суд застосувати до них домашній арешт.

Крім того, на підставі додатково зібраних доказів та експертиз про зміну раніше повідомлених підозр повідомлено командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі «Чугуїв», які не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках за посадами.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні планується завершити вже у травні 2021 року.

Авіакатастрофа під Чугуєвом: що відомо

25 вересня 2020 року в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

ДБР назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня 2020 року урядова комісія серед головних причин катастрофи Ан-26Ш назвала відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, а також системні порушення правил виконання польотів.

З 26 вересня 2020 року навчальні польоти на Ан-26 та їхніх аналогах не здійснювались і були відновлені у лютому 2021 року.

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Автор: Світлана Закелова