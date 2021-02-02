У Вінницькій області у багатодітної матері народилася двійня. Тепер у родині Бородуліних 15 дітей - це рекорд для області.
Читайте такожСмерть породіллі та немовляти в Херсонській області: лікаря, який приймав пологи, відправлять на стажуванняПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Батьки кажуть, що всі їхні діти бажані, всіх виховують в любові і гармонії. А з появою найменших - Аліни і Адель - сім'я стала ще міцнішою.
Дівчатка народилися два тижні тому. Вдома їх вже чекали 13 братів і сестер.
37-річна Олена розповіла, що виходила заміж і вирішила, що дітей буде стільки, скільки "Бог дасть". Перший раз в декрет вона пішла в 19 років.
За словами медиків, вагітність і пологи пройшли добре, а Олена стала рекордсменкою. Лікарі порадили їй збільшити перерву між вагітностями, бо жіночий організм повинен відпочивати.
Забезпечує багатодітну сім'ю батько. У нього своя перукарня. Він розповів, що таку велику сім'ю створював усвідомлено і відповідально.
Вам може бути цікаво
- На Закарпатті новонародженій четверні дали імена (фото)
- Вагітніла майже щороку: на Хмельниччині жінка народила свою 18 дитину (відео)
- Не здала до фонду класу: у Кропивницькому багатодітній матері влаштували цькування у шкільному чаті (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram