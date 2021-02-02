Багатодітна мати стала рекордсменкою.

У Вінницькій області у багатодітної матері народилася двійня. Тепер у родині Бородуліних 15 дітей - це рекорд для області.

Читайте такожСмерть породіллі та немовляти в Херсонській області: лікаря, який приймав пологи, відправлять на стажуванняПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Батьки кажуть, що всі їхні діти бажані, всіх виховують в любові і гармонії. А з появою найменших - Аліни і Адель - сім'я стала ще міцнішою.

Дівчатка народилися два тижні тому. Вдома їх вже чекали 13 братів і сестер.

37-річна Олена розповіла, що виходила заміж і вирішила, що дітей буде стільки, скільки "Бог дасть". Перший раз в декрет вона пішла в 19 років.

За словами медиків, вагітність і пологи пройшли добре, а Олена стала рекордсменкою. Лікарі порадили їй збільшити перерву між вагітностями, бо жіночий організм повинен відпочивати.

Забезпечує багатодітну сім'ю батько. У нього своя перукарня. Він розповів, що таку велику сім'ю створював усвідомлено і відповідально.

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Автор: УНІАН