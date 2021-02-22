Політолог Віктор Таран стверджує, що це пов'язано із заборгованістю по аліментах.

Лідер партії 5.10 Геннадій Балашов не зміг вилетіти в Стамбул – через заборону залишати територію України. Про це повідомив політолог Віктор Таран.

За його словами, заборона пов'язана із заборгованістю Балашова з виплати аліментів, що підтверджує опублікований ним витяг з реєстру виконавчих проваджень.

"Проти Балашова відкрито виконавче провадження щодо несплати їм аліментів. А закон передбачає обмеження можливості виїзду з України таким особам - до сплати ними боргу. Таким чином, Балашов потрапив в статус невиїзного», - йдеться в повідомленні.

Водночас Таран підкреслює, що Балашов спробував проігнорувати цю заборону і покинути країну.

"18 лютого Балашов мав намір вилетіти в Стамбул, щоб відсвяткувати своє 60-річчя. Але щось пішло не так і його затримали прикордонники в аеропорту «Бориспіль». Результат - Балашову дозволу на виліт не дали і він святкував день народження вдома», - зазначає політолог.

Таким чином Балашов вперше за 7 років відзначив свій день народження в Україні. До цього, згідно із записами в його Facebook, він регулярно виїжджав до США, Італії, Іспанії та Португалії.

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Автор: УНІАН