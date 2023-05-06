Сьогодні вранці під Прилєпіним вибухнула імовірно протитанкова міна.

Пропагандиста Захара Прилєпіна, на якого сьогодні було скоєно замах, прооперували в Нижньому Новгороді. Зараз його життю ніщо не загрожує, повідомляє прокремлівський телеграм-канал "112".

Стан Прилепіна лікарі оцінюють як стабільно важкий.

"Лікарі діагностували у нього важку поєднану травму, мінно-вибухове поранення, контузію обох легень, а також численні перелами та забої", – йдеться у повідомленні.

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За словами губернатора регіону Гліба Нікітіна, в ході операції пропагандисту провели "фіксацію переломів".

"Операція пройшла успішно. Після операції Захар приходив до тями, але зараз він введений в медикаментозний сон, щоб швидше відновлюватися", – заявив глава області.

Замах на Прилєпіна

Вранці 6 травня в глухому районі Нижегородської області був підірваний автомобіль, в якому їхав відомий російський пропагандист, в минулому терорист "ЛНР" Захар Прилєпін. Його водій загинув, але сам Прилєпін вижив.

Російська влада вже встигла заявити, що нібито спіймала виконавців замаху. Цілком очікувано одним з них виявився громадянин України, який після допиту "зізнався" в тому, що діяв нібито на замовлення українських спецслужб.

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