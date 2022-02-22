Активістка Femen провела акцію на Центральному залізничному вокзалі Києва. Напівгола дівчина в панчохах й з косою в руках закликала не панікувати.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Жителів та гостей столиці на київському залізничному вокзалі зустрічала активістка Femen в образі мертвої нареченої з косою в руках й весільною фатою на голові. Традиційно, дівчина була топлес.
При цьому на спині дівчини було написано: "Не вір! Не бійся! Не біжи!". На грудях у неї був напис: "Без паніки!".
Пізніше до активістки підійшли поліцейські. Вони накинули на дівчину чорне пальто й затримали.
За словами організаторів, акція несе в собі заспокійливий ефект та закликає українців не вірити та не боятися новин про загострення ситуації в Україні.
Як раніше повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 лютого, активістка жіночої правозахисної групи вийшла до посольства з оголеним торсом з написами червоною фарбою "Не будь кицькою" (на грудях) та "Фальстарт" (на спині). Нижче пояса дівчина була одягнена в штани та черевики в мілітарі стилі. Вона позувала зі зброєю і військовим рюкзаком.
Так активістка висловила вимогу до американських дипломатів не залишати Київ на тлі загострення ситуації на кордонах України та численних повідомлень про прийдешнє вторгнення РФ.