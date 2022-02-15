Дівчина позувала зі зброєю на тлі посольства.

Активістка Femen влаштувала акцію протесту біля посольства США в Києві на вулиці авіаконструктора Ігоря Сікорського.

У вівторок, 15 лютого, активістка жіночої правозахисної групи вийшла до посольства з оголеним торсом з написами червоною фарбою "Не будь кицькою" (на грудях) і "Фальстарт" (на спині).

Нижче пояса дівчина була одягнена в штани і черевики в мілітарі стилі. Вона позувала зі зброєю і військовим рюкзаком.

Так активістка висловила вимогу до американських дипломатів не залишати Київ на тлі загострення ситуації на кордонах України і численних повідомлень про майбутнє вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що посольство США вивчає можливість переїзду з Києва в західні регіони України. Пізніше стало відомо, що США через загрозу вторгнення РФ евакуюють з України дипломатів і зупиняють консульські послуги.

Водночас повідомлялося, що США не збираються проводити масову евакуацію американців з України в разі вторгнення Росії.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що Білий дім схвалив план надання допомоги американцям, які можуть спробувати евакуюватися з України в разі вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: