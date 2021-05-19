Колишній український суддя Микола Чаус, який в березні зник у Молдові та, ймовірно, був викрадений, з'явився в новому відео.
Ролик із підписом "Залишилося 10 годин..." був опублікований в Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус" вранці 19 травня.
"Як говорив раніше, найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні та разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, зокрема й на ті, які так цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР. Упевнений, це також можна простежити з останніх публікацій і сюжетів, що люди, причетні до мого викрадення у 2016 році, бояться мого повернення", - зазначив суддя.
На відео Чаус заявив, що передасть зібрані за кілька років матеріали про людей, причетних до його викрадення, своїм друзям, щоб ті їх опублікували, адже переживає за життя себе і своїх рідних.
"Вони зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, зокрема й фінансові, я переживаю за своє життя і життя своїх рідних. Тому я вирішив передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалів підтверджую. Прошу правоохоронні органи України поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, попри посади, статус і прізвища осіб, зазначених у ньому. Слава Україні", - сказав Чаус.
На відео помітно, що екс-суддя читає написаний текст.
При цьому сам файл відеозапису має назву "Гран привіт!", що може відсилати до Олександра Грановського, якого пов'язують з організацією втечі Чауса з України у 2016 році.
Читайте такожПранкер показав листування з дружиною судді Чауса від імені екс-нардепа з БПП (фото)Зникнення екс-судді Чауса в Молдові
- 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді.
- Згодом журналісти повідомили, що п'ятеро українців можуть бути причетні до викрадення Чауса: ймовірно, вони в'їхали в Молдову під вигаданими іменами.
- Розслідувачі зазначили, що один з чоловіків може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України. При цьому представник ГУР України в коментарі журналістам категорично заперечував зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.
- Раніше дружина Чауса надала журналістам лист, який екс-суддя перед зникненням надсилав на своє колишнє місце роботи - Дніпровський суд Києва. Він заявляв про наміри повернутися в Україну.
- Згодом вона звернулася із заявою до президента України Володимира Зеленського і просила втрутитися в пошуки чоловіка. Адвокат Чауса говорив, що українські правоохоронці на той момент так і не завели справу про викрадення.
Зрештою Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.
17 травня колишній український суддя з'явився на відео, оприлюдненому в новоствореному Telegram-каналі ChausUA. Він заявив, що живий, анонсував своє "повернення" в Україну і передав "привіт" Петру Порошенку.
"Щодо викрадення хочу сказати, що воно справді було, але не зараз, а у 2016 році. Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Спасибі моїм друзям, які допомогли мені уникнути цієї в'язниці й вірної смерті", - також сказав Чаус.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram