Екс-суддя з'явився в новому відеозверненні й, можливо, передав "привіт" Грановському.

Колишній український суддя Микола Чаус, який в березні зник у Молдові та, ймовірно, був викрадений, з'явився в новому відео.

Ролик із підписом "Залишилося 10 годин..." був опублікований в Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус" вранці 19 травня.

"Як говорив раніше, найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні та разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, зокрема й на ті, які так цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР. Упевнений, це також можна простежити з останніх публікацій і сюжетів, що люди, причетні до мого викрадення у 2016 році, бояться мого повернення", - зазначив суддя.

На відео Чаус заявив, що передасть зібрані за кілька років матеріали про людей, причетних до його викрадення, своїм друзям, щоб ті їх опублікували, адже переживає за життя себе і своїх рідних.

"Вони зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, зокрема й фінансові, я переживаю за своє життя і життя своїх рідних. Тому я вирішив передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалів підтверджую. Прошу правоохоронні органи України поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, попри посади, статус і прізвища осіб, зазначених у ньому. Слава Україні", - сказав Чаус.

На відео помітно, що екс-суддя читає написаний текст.

При цьому сам файл відеозапису має назву "Гран привіт!", що може відсилати до Олександра Грановського, якого пов'язують з організацією втечі Чауса з України у 2016 році.

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Автор: Катерина Комолова