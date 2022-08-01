Лише 11% переконані, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць.

Абсолютна більшість українців – 79% – вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Як зазначається, лише 11% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

"Порівняно з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за "дружні" відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об'єднання в одну державу", - йдеться у результатах опитування.

У всіх регіонах переважна більшість (від 86% на заході до 70% на сході) переконані, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. І у всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на півдні і сході ще в лютому більшість виступали за "дружні" відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

Опитування проведено упродовж 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Загалом опитано 2000 респондентів з усіх регіонів України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування мешкали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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