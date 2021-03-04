Більш як 20% громадян переконані у тому, що бути домогосподаркою для жінки - це повноцінна реалізація себе.

Понад 60% українців вважають, що головне покликання жінки полягає у народженні дітей.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, 44% опитаних цілком погоджуються, що головне покликання жінки - народити дітей. Ще 20% скоріше погоджуються з цим твердженням і окремо 20% - скоріше не погоджуються, а 16% - зовсім не погоджуються. Ще 1% не змогли відповісти.

Водночас 31% респондентів цілком погоджуються, що жінка краще виховує дітей, ніж чоловік, 25% - скоріше погоджуються, 27% - скоріше не погоджуються, 16% - зовсім не погоджуються. Ще 2% не змогли відповісти.

Також на запитання, хто у парі або сім'ї виховує дітей, більше половини респондентів - 54% - відповіли, що роблять це порівну. Лише 10% відповіли, що це робить жінка, 31% - частіше жінка, 1% - частіше чоловік. Взагалі ніхто не обрав варіант відповіді, що це робить лише чоловік. Ще 3% взагалі не відповіли.

Крім того, у респондентів запитали, чи в умовах пандемії коронавірусу вони почали витрачати більше часу, менше часу або так само часу на виховання дітей.

Так, більше половини опитаних - 58% - відповіли, що так само витрачають часу на виховання дітей, 38% - більше часу, 3% - менше часу. Ще 1% не змогли відповісти.

При цьому 48% опитаних зовсім не погоджуються, що "бути домогосподаркою для жінки - це повноцінна реалізація себе". Але 12% цілком погоджуються, 9% - скоріше погоджуються і 30% - скоріше не погоджуються. Ще 1% не змогли відповісти.

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 27-28 лютого 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1500 респондентів віком від 18 років і старші під час телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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Автор: Віталій Саєнко