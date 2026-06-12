Більшість українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступок Росії, - опитування

Нині в українців дещо краще ставлення до Європи, аніж до США.

Переважна більшість опитаних громадян України погоджуються з думкою, що Сполучені Штати Америки чинять тиск на Україну з тою метою, аби вона пішла на поступки Росії. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 7 травня-3 червня 2026 року.

Зокрема, 56% опитаних українців вважають, що США втомлюються від України і їх підтримка слабне, а також Америка хоче натиснути, аби Україна пішла на поступки.

Натомість 30% стверджують, що США, навпаки, продовжують бути надійним союзником. Ще 13% не змогли відповісти.

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Як відзначають соціологи, за останні пів року (з грудня 2025 року) громадські настрої з цього питання не змінюються.

Сприйняття політики Європи до України

При цьому, сприйняття Європи є кращим, аніж США.

Зокрема, більшість українців – 64% – продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах. Вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру – 25%. Ще 12% не змогли відповісти.

Разом з тим, якщо порівнювати думки українців з січнем 2026 року, то стало трохи більше тих, хто позитивно сприймає політику Європи щодо України. Так, з 58% до 64% стало більше тих, хто вважає Європу надійним союзником, і з 35% до 25% менше – тих, хто вважає, що Європа втомлюється і її підтримка слабне.

Методологія опитування

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитано було 1000 українських громадян у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Мирні переговори на паузі - що відомо

Як відомо, з кінця лютого США повністю занурені у війну з Іраном і намаганням укласти з іранським режимом угоду, аби Тегеран назавжди відмовився від можливості створити ядерну зброю.

З квітня повідомляється, що переговори США та Ірану зайшли у "глухий кут".

Це призвело до паузи у переговорах України, США та РФ, бо представниками Америки для ведення переговорів з припинення російської війни є одні є ті ж посланники, які зайняті у дипломатичних зусиллях у перемовинах з Іраном. Це Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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