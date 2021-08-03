Сьогодні в суді мали розглядати апеляційну скаргу на запобіжний захід для нього у вигляді тримання під вартою, однак засідання суду перенесли на 20 серпня.

Біля Київського апеляційного суду відбулася акція у підтримку Семена Семенченка - "Свободу Семену Семенченку".

Як передає кореспондент УНІАН, біля Київського апеляційного суду добровольчий рух ОУН провів акцію в підтримку Семена Семенченка, якого спочатку суд відпустив з-під варти під домашній арешт, а згодом знову повернув за грати до слідчого ізолятора.

В акції взяли участь декілька десятків людей. Вони виступили у підтримку Семенченка, оскільки вважають, що кримінальне провадження проти нього - це політичні репресії та розправа з боку влади над добровольцями.

Окрім того, учасники акції висловили претензії до влади ще й через те, що спецслужби Білорусі почуваються досить вільно в Україні і до того ж виконують тут свої спецоперації, зокрема, вчора вони вбили громадянина Білорусі Віталія Шишова, який очолював в Україні організацію "Білоруський дім" та виступав проти режиму Лукашенка.

Слід зазначити, що суд, в якому захисники Семенченка мали оскаржити запобіжний захід для нього, так і не відбувся, оскільки із суду першої інстанції не надійшли матеріали справи.

Засідання перенесли на 11:00 20 серпня.

Справа Семена Семенченка

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО. Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита на запит російського КДБ.

26 липня суд знову відправив Семенченка до СІЗО.

Автор: Дмитро Хилюк