Біля Київського апеляційного суду відбулася акція у підтримку Семена Семенченка - "Свободу Семену Семенченку".
Як передає кореспондент УНІАН, біля Київського апеляційного суду добровольчий рух ОУН провів акцію в підтримку Семена Семенченка, якого спочатку суд відпустив з-під варти під домашній арешт, а згодом знову повернув за грати до слідчого ізолятора.
В акції взяли участь декілька десятків людей. Вони виступили у підтримку Семенченка, оскільки вважають, що кримінальне провадження проти нього - це політичні репресії та розправа з боку влади над добровольцями.
Окрім того, учасники акції висловили претензії до влади ще й через те, що спецслужби Білорусі почуваються досить вільно в Україні і до того ж виконують тут свої спецоперації, зокрема, вчора вони вбили громадянина Білорусі Віталія Шишова, який очолював в Україні організацію "Білоруський дім" та виступав проти режиму Лукашенка.
Слід зазначити, що суд, в якому захисники Семенченка мали оскаржити запобіжний захід для нього, так і не відбувся, оскільки із суду першої інстанції не надійшли матеріали справи.
Засідання перенесли на 11:00 20 серпня.
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Справа Семена Семенченка
- 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".
- За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
- Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".
- У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.
- Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.
- 26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО. Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.
- 29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.
- 14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
- 22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита на запит російського КДБ.
- 26 липня суд знову відправив Семенченка до СІЗО.