Біля Офісу Зеленського з'явилися "фантастичні звірі" (фоторепортаж)

Біля ОП тепер є дитячий майданчик, який є арт-об'єктом.

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