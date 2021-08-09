У центрі Києва – біля Офісу президента Володимира Зеленського – з'явилися "фантастичні звірі".
Біля тепер є дитячий майданчик, на якому розмістили великі фігури фантастичних звірів, свідчать фотографії, розміщені у Facebook журналістом Ельдаром Сарахманом.
"Фантастичні звірі та місця їх проживання...", – підписав знімки журналіст.
В Офісі Зеленського 20 липня повідомляли, що біля будівлі з'явиться арт-локація – дитячий майданчик, який буде оформлений за мотивами творів Марії Примаченко – всесвітньо відомої української художниці.
Ігровий майданчик планували відкрити в серпні. Перебування на локації вирішили зробити безплатним.
Нагадаємо, Офіс президента знаходиться в Києві за адресою вул. Банкова, 11.
Хто така Марія Примаченко – довідка УНІАН
Марія Примаченко народилася 12 січня 1909 року, а померла 18 серпня 1997-го, пише Вікіпедія.
У 1988 році отримала звання народної художниці тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Примаченко є представницею "наївного мистецтва" – "народного примітиву".