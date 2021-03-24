Будівлю Офісу президента на Банковій та гранітне покриття площі перед нею продовжують відчищати від написів фарбою, нанесених активістами 20 березня.
Читайте такожРоботи не проводяться, написи залишаються: що відбувається біля Офісу президентаЯк пише «Обозреватель», робітники відмили табличку на вході.
«А для відмивання гранітного цоколя будівлі використовують спеціальні миючі машини німецького виробництва. Завершити всі роботи повинні 25 березня», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всього на об'єкті працюють чотири людини клінінгової компанії SPG. При цьому найскладніше - це миття величезних вікон, їх відчищають вручну.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.
- Протестуючі палили фаєри та кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку «Президент України» на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі та кинули фаєри й димові шашки всередину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ВП фарбою. За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
- Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедиктову, звільнити через в'язницю Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецкого-Стафійчука (псевдонім Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Також стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру Руху «Гонор» Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст.296 ч. 4 "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень».
- Пізніше про підозру повідомили ще одному з учасників руху «Гонор» Олексію Бєлковському.
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