Офіс президента відмивають від написів / фото УНІАН, Олександр Синиця

Будівлю Офісу президента на Банковій та гранітне покриття площі перед нею продовжують відчищати від написів фарбою, нанесених активістами 20 березня.

Читайте такожРоботи не проводяться, написи залишаються: що відбувається біля Офісу президентаЯк пише «Обозреватель», робітники відмили табличку на вході.

«А для відмивання гранітного цоколя будівлі використовують спеціальні миючі машини німецького виробництва. Завершити всі роботи повинні 25 березня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього на об'єкті працюють чотири людини клінінгової компанії SPG. При цьому найскладніше - це миття величезних вікон, їх відчищають вручну.

Офіс президента відмивають від написів / фото УНІАН, Олександр Синиця
Офіс президента відмивають від написів / фото УНІАН, Олександр Синиця
Офіс президента відмивають від написів / фото УНІАН, Олександр Синиця

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Автор: Катерина Шварц