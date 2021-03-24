Всього на об'єкті трудяться чотири людини клінінгової компанії.

Будівлю Офісу президента на Банковій та гранітне покриття площі перед нею продовжують відчищати від написів фарбою, нанесених активістами 20 березня.

Читайте такожРоботи не проводяться, написи залишаються: що відбувається біля Офісу президентаЯк пише «Обозреватель», робітники відмили табличку на вході.

«А для відмивання гранітного цоколя будівлі використовують спеціальні миючі машини німецького виробництва. Завершити всі роботи повинні 25 березня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього на об'єкті працюють чотири людини клінінгової компанії SPG. При цьому найскладніше - це миття величезних вікон, їх відчищають вручну.

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Автор: Катерина Шварц