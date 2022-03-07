Це пов'язано зі значною кількістю громадян, які прямують на автомобільному транспорті в напрямку західних областей.

Біля Умані на Черкащині утворилося скупчення машин та уповільнення руху протяжністю близько 20 кілометрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Черкаській області.

"У зв‘язку зі значною кількістю громадян, які прямують на автомобільному транспорті в напрямку західних областей, біля міста Умань спостерігається скупчення машин та уповільнення руху протяжністю близько 20 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за прогнозом погоди температура вночі становитиме до 5 градусів морозу. Тому рятувальники Уманського районного управління встановили два намети для відпочинку та обігріву громадян.