Біля Умані на Черкащині утворилося скупчення машин та уповільнення руху протяжністю близько 20 кілометрів.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Черкаській області.
"У зв‘язку зі значною кількістю громадян, які прямують на автомобільному транспорті в напрямку західних областей, біля міста Умань спостерігається скупчення машин та уповільнення руху протяжністю близько 20 кілометрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за прогнозом погоди температура вночі становитиме до 5 градусів морозу. Тому рятувальники Уманського районного управління встановили два намети для відпочинку та обігріву громадян.