Військовий після поранення на фронті був переведений у ТЦК, де щодня може зіткнутися з негативом з боку простих українців.

Юрій Брель після поранення на фронті працює в ТЦК 7 днів на тиждень, не маючи змоги звільнитися із ЗСУ за власним бажанням, оскільки йому не оформляють інвалідність. У зв'язку з цим він завжди може зіткнутися з критикою з боку простих українців через роботу в ТЦК.

В інтерв'ю Hromadske українець розповів про пристрасть до спорту і про те, як був змушений забути про хобі на певний час у 2014 році, коли добровольцем поїхав на фронт. Згодом він повернувся до рідного Червонограда, де організовував військові тренування, але після початку повномасштабної війни знову вирушив на фронт, де й отримав поранення.

Під час одного з обстрілів, він, спускаючись у бліндаж, зачепився ногою і досі не може її відновити. Як розповів Юрій, після поранення його перевели працювати в ТЦК, діловодом із робочим графіком - сім днів на тиждень без вихідних.

"Якщо є здоров'я, то життя триває, а без здоров'я - кому ти потрібен. Мені потрібен час, щоб займатися спортом і відновленням. Але я не можу сказати в ТЦК: все, я сьогодні не прийду працювати, тому що пішов займатися", - заявив Юрій.

Ті обов'язки, які на нього поклали, йому не подобаються. Він не готовий сидіти цілий день у кабінеті та вести електронний облік даних, приймати та надсилати листи. Юрій, за його словами, звик до активного способу життя. Його дружина, своєю чергою, радіє, що чоловіка перевели в рідне місто, де він має змогу ночувати вдома.

"У казармах немає умов для людей із травмами. Йому там було важко", - зазначила вона.

Але також жінка зазначила, що через роботу в ТЦК люди швидко змінюють думку про людину, зокрема, про її чоловіка.

"Мене ухильники не бісять. Якщо боїшся - нехай буде, але мовчи. Мене бісить весь цей негатив щодо ТЦК у соцмережах, що вони такі-сякі, людей забирають, або коли кажуть, що хай військові з ТЦК самі йдуть на фронт. Я вже відповідала в коментарях: віддайте моєму чоловікові здорову ногу - і він піде воювати", - заявляє Тетяна.

Воїни ЗСУ після поранення - останні новини

У військового Віталія Шумея, який протягом двох років продовжує відновлення після черепно-мозкової травми голови, є шанс стати на ноги.

"Ми вже почали робити успіхи, залишилося тільки, щоб його ноги запрацювали. Скоро ми будемо ходити, і будемо ходити в тренажерний зал щодня", - заявив батько пораненого воїна ЗСУ.

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