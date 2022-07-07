Максим Марченко заявив, що місцева влада, мабуть, забула, чим повинна займатися

Глава Одеський ОВВА Максим Марченко розкритикував бійку голови райради Григорія Мельниченка і мера Білгород-Дністровська Віталія Граждана. Він вказав, що свою силу і сміливість на фронт.

Про це глава Одеської ОВВА у відеозверненні.

Марченко заявив, що така поведінка неприйнятна.

"Доводити свою силу або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка неприйнятна ні для кого. Мабуть, забули, чим треба займатися на своїх посадах?",- заявив Марченко.

При цьому він запевнив, що відповідна реакція обов'язково буде.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мер Білгород-Дністровська Віталій Граждан побився з головою районної ради Григорієм Мальниченко. Інцидент стався під час засідання міськради в четвер, 7 червня.

Громадян спочатку нагрубив голові райради, після чого і зовсім назвав його "наркоманом". Ображений Мальніченко накинувся на опонента з кулаками. Всі присутні на засіданні кинулися розбороняти чиновників. Правда, емоції не вляглися, і представники місцевої влади продовжили конфлікт словесно.

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