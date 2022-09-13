"Бойові чайки" почали поширюватись півостровом.

В Євпаторії та Сімферополі активісти поширили листівки із погрозами "гобліну" – так прозвали так званого голову Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" поширили чергові листівки в тимчасово окупованій АР Крим. Останній місяць нам дуже подобається спостерігати за гобліном Сергієм Аксьоновим, за бавовною та за "чемоданним" настроєм рашистів. Ми розповсюдили листівки в яких нагадуємо, про винагороду щодо гобліна, а також "Бойових чайок", які почали поширюватись півостровом!", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

В русі акцентують, що ці листівки – нагадування росіянам, що Крим – це Україна.

"Наш український спротив росте, у рашистів немає шансу!", – впевнені активісти.

На фото можна побачити пропозицію спіймати гобліна, а також пропозиціями гоблінові тікати.

Раніше полковник ЗСУ зауважив, що повітряні тривоги, які почастішали на території окупованого Криму, пов'язані із вибухами там, та свідчать про початок деокупації півострова.

Так званий очільник "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов погрожував людям з проукраїнською позицією в'язницею.

При цьому сам Сергій Аксьонов і "спікер парламенту" Володимир Константинов вивезли свої родини з півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: