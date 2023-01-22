У прес-центрі президента України показали момент зустрічі.

Борис Джонсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в рамках нового візиту в Україну. Колишній прем'єр-міністр Великобританії заявив, що "для нього честь" знову побачитися з нашим лідером.

Відео з моментом зустрічі Джонсона і Зеленського з його командою опублікував прес-офіс президента. У ролику демонструється, що політика зустрічали в тому числі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час зустрічі Джонсон розповів, що відвідав населені пункти на Київщині, де велися бойові дії, та побачив наслідки окупації та обстрілів. Як заявив колишній прем'єр, удари "досі тривають", і він зробить все для допомоги Україні в рамках своїх можливостей.

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Підтримка України з боку Джонсона

Колишній прем'єр-міністр Великобританії запам'ятався, як один з найзатятіших партнерів і союзників Києва. Він забезпечив значну військову допомогу для ЗСУ та підтримав багато ініціатив, спрямованих проти російської агресії — зокрема, санкції.

Джонсон покинув пост прем'єра на початку липня. Однак політик не змінив позицію щодо війни і продовжив наполягати на важливості допомоги Україні.

Мер Києва Віталій Кличко присвоїв Джонсону почесне звання громадянина столиці 18 січня.

В рамках економічного форуму в Давосі Джонсон закликав не вірити ядерним погрозам Путіна і сфокусуватися на передачі Україні інструментів, які забезпечать перемогу.

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