Десятки рятувальників за допомогою спецтехніки вже п'ятий день розбирають завали в селищі.

У зруйнованому російськими окупантами селищі Бородянка у Київській області продовжують розбирати завали.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у себе в Facebook показав, як виглядає Бородянка з висоти пташиного польоту.

"У неділю над розгромленою російськими військами Бородянкою підняли державний прапор і продовжили аварійні та пошукові роботи. Десятки рятувальників за допомогою спецтехніки вже п'ятий день розбирають завали в селищі", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, 9 квітня в Бородянці, що сильно постраждала від "русского мира" окупантів, рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл загиблих цивільних.

Для допомоги рятувальникам, зокрема - для розбору завалів, в Бородянку прибули 60 добровольців з Києва.

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