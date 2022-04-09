Підрозділами ДСНС у Бородянці проводяться роботи у 7-ми житлових будинках.

За сьогодні у Бородянці, яка сильно постраждала від "руського миру" окупантів, рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл.

Про це в ефірі інформаційного марафону розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк.

"Наразі підрозділами ДСНС проводяться роботи по 7-ми житлових будинках. Це дві панельні дев’ятиповерхівки та п’ять п’ятиповерхівок. На двох будинках сьогодні роботи завершені", - сказав Данилюк.

Рятувальник уточнив, що 8 тіл дістали з-під завалів найбільш зруйнованих дев’ятиповерхівок та 2 тіла виявили у п’ятиповерхових будинках. Загалом з початку доби у завалах в Бородянці виявили 10 тіл.

Данилюк зазначив, що найбільше постраждала центральна частина містечка, де окупанти били ракетними ударами з літаків.

"Саме по панельних будинках, які повністю руйнуються – складаються, як карткові. Крім того, є дуже багато пошкоджень по приватному сектору, але поки розбираємо багатоповерхівки, тому що там у підвалах є тіла загиблих людей", - пояснює Данилюк.

За його інформацією, роботу на об’єктах ускладнюють панелі та перекриття, які провисли і можуть обвалитися. Рятувальники намагалися пробратися у підвали з бічних входів будинків, але вони повністю завалені. До робіт активно залучають волонтерів.

"Щоденно залучають близько 80 добровольців, які допомагають очищати вулиці та під'їзні шляхи, а також нескладні завали. Також волонтерами забезпечується харчування рятувальників і надається допомога населенню як харчуванням, так і одягом", - зазначив рятувальник.

На питання, чи можуть під завалами ще лишатися живі люди, Данилюк відповів, що надія завжди повинна бути, але судячи з характеру руйнувань - це малоймовірно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що сім'я з Бородянки розповіла про шок окупантів від будинків з цегли і ноутбуків у кожній оселі. Рівень життя людей у передмісті столиці сильно здивував загарбників.

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