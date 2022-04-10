Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали у звільненій Бородянці.

В Бородянці рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка, якого місяць шукали по соцмережах близькі.

Про це повідомляти ГУ ДСНС Київської області.

"Тривають роботи з розбору завалів житлових будинків. Сьогодні під час робіт рятувальники знайшли тіло ще одного чоловіка, якого шукали і чекали рідні", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники також показали оголошення про пошук зниклого. Це член родини Сміщуків, яка ростила дочку. Близькі шукали їх у соцмережах, повідомляючи, що сімейна пара не виходить на зв'язок з 3 березня.

Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали у звільненій Бородянці.

"На місці працює 237 рятувальників і 35 одиниць техніки. Рятувальникам допомагають 70 добровольців", - йдеться в повідомленні ДСНС України.

Для місцевих жителів, які потребують допомоги, розгорнуті намети. Там вони можуть зігрітися, випити чаю і отримати речі найпершої потреби.

Як писав УНІАН, 9 квітня в Бородянці, що сильно постраждала від "русского мира" окупантів, рятувальники витягли з-під завалів 10 тіл.

Для допомоги рятувальникам, зокрема - для розбору завалів, в Бородянку прибули 60 добровольців з Києва.

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