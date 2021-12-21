Мирослава Гонгадзе відповідатиме за мовлення "Голосу Америки" зі Східної Європи.

Журналістка Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну із США у зв’язку з призначенням на посаду керівника "Голосу Америки" в Східній Європі.

Як пояснили на сайті "Голосу Америки", це призначення і створення нової посади "розширить мовлення в регіоні, який потерпає від гібридної війни та дезінформації".

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"Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

""Голос Америки" відіграє важливу роль джерела новин, якому довіряють українці. Я з нетерпінням очікую на можливість донести інформацію про Україну, яка є ключовим полем битви за демократію, а також більш широкого регіону, до світової аудиторії", - заявила сама Гонгадзе.

"Життя повне сюрпризів і викликів. Ось і настав час перегорнути ще одну сторінку життя. 20 років у США допомогли мені зрозуміти більше, куди лине моя душа. Чекайте скоро в Україні, тепер у новій ролі. Буду розвивати мовлення "Голосу Америки" у регіоні для глобальної англомовної служби. Київ сьогодні лінія фронту у боротьбі за демократію і я пишаюсь, що маю таку неймовірну нагоду бути на лінії фронту з дезінформацією", - написала журналістка на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що Гонгадзе переїде до Києва в 2022 році.

Довідка УНІАН. Мирослава Гонгадзе – уродженка Тернопільщини. У 1995 році вийшла заміж за Георгія Гонгадзе і разом із чоловіком працювала у журналістиці. 2000 року її чоловіка викрали та вбили. Після смерті Георгія Мирослава разом із двома доньками отримала політичний притулок у США, де продовжила працювати журналістом. У "Голосі Америки" працює з 2004 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко