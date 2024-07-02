За його даними, в Україні понад 1 мільйон 100 тисяч потенційно готових до служби людей.

Вже у наступному році в Україні введуть загальну фахову та базову підготовку усіх чоловіків віком від 18 до 25 років.

Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил Іван Тимочко. За його словами, цей процес дозволить молодим людям визначитися з військовою спеціальністю та зрозуміти, що таке армія.

Він вважає, що БЗВП має зняти суспільні страхи та надати людям можливість спробувати себе у військовій сфері. Крім того, це допоможе створити стабільний резерв та прораховувати потреби країни в озброєнні та оснащенні.

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За словами Тимочка, наразі в Україні понад 1 мільйон 100 тисяч потенційно готових до служби людей. "Це дає можливість будувати вибірковість і почерговість призову. Попри виклики та спроби ворога зірвати безперервність, ключовим фактором успіху залишається монолітність і єдність українського суспільства", - зазначив військовий.

БЗВП в Україні

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив постанову Кабміну "Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських".

Відомо, що відмова студентів-чоловіків від проходження такої підготовки є підставою для відрахування із закладу освіти.

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