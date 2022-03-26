"Переселення" людей з окупованих територій Луганської і Донецької областей за допомогою Червоного Хреста почалося за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міжнародна організація Червоного Хреста брала участь у "переселенні" українців з тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей до РФ.

Таку інформацію оприлюднив блогер Антон Ходза в соцмережі, посилаючись на звіт, опублікований на сайті організації.

"Переселення" почалося за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 18 лютого. За три дні було переміщено 61000 осіб, в основному жінок, дітей та пенсіонерів.

"Ростовська гілка російського Червоного Хреста займалася прийомом та забезпеченням переселених громадян", - зазначив Ходза.

У звіті прямо пишеться про те, що переселяли людей із "Донецької та Луганської народних республік".

"Тобто Червоний Хрест, по-перше, фактично визнав їх. По-друге, брав участь у рашистській депортації українців з окупованого Донбасу", - зазначив блогер.

Він висловив сподівання, що Міністерство закордонних справ України дасть оцінку цій дикості. Так само, як і світова спільнота.

"Жодної копійки International Committee of the Red Cross. Хочете допомогти Україні та українцям? Шукайте інші організації", - закликав Ходза.

При цьому він уточнив. що український Червоний Хрест "наче працює автономно і до цих гнид особливого стосунку не має".

Перед цим експерт з питань реформ Дана Юрович у себе на сторінці у соцмережі порівняла Червоний Хрест з гівном. "Який синонім до слова гівно? Правильно, червоний хрест. Можуть купу всього розповідати про те, що для них важливо життя та здоров‘я людей в усіх сторонах "конфлікту!", але сорі. Домовлятись з терористами й туди селити людей як заручників? Вищий ступінь мерзотності та гуманітарного злочину. Гаага за вами плаче, чорти самаритянські", висловила свою думку Юрович.

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