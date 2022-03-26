Міжнародна організація Червоного Хреста брала участь у "переселенні" українців з тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей до РФ.
Таку інформацію оприлюднив блогер Антон Ходза в соцмережі, посилаючись на звіт, опублікований на сайті організації.
"Переселення" почалося за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну - 18 лютого. За три дні було переміщено 61000 осіб, в основному жінок, дітей та пенсіонерів.
"Ростовська гілка російського Червоного Хреста займалася прийомом та забезпеченням переселених громадян", - зазначив Ходза.
У звіті прямо пишеться про те, що переселяли людей із "Донецької та Луганської народних республік".
"Тобто Червоний Хрест, по-перше, фактично визнав їх. По-друге, брав участь у рашистській депортації українців з окупованого Донбасу", - зазначив блогер.
Він висловив сподівання, що Міністерство закордонних справ України дасть оцінку цій дикості. Так само, як і світова спільнота.
"Жодної копійки International Committee of the Red Cross. Хочете допомогти Україні та українцям? Шукайте інші організації", - закликав Ходза.
При цьому він уточнив. що український Червоний Хрест "наче працює автономно і до цих гнид особливого стосунку не має".
Перед цим експерт з питань реформ Дана Юрович у себе на сторінці у соцмережі порівняла Червоний Хрест з гівном. "Який синонім до слова гівно? Правильно, червоний хрест. Можуть купу всього розповідати про те, що для них важливо життя та здоров‘я людей в усіх сторонах "конфлікту!", але сорі. Домовлятись з терористами й туди селити людей як заручників? Вищий ступінь мерзотності та гуманітарного злочину. Гаага за вами плаче, чорти самаритянські", висловила свою думку Юрович.