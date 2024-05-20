На кожну особу надійде одноразова виплата у розмірі 10 800 грн.

Уряд спільно з ЮНІСЕФ запровадив додаткову фінансову допомогу для родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з Харківщини і Сумщини, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Через постійні обстріли та бомбардування прифронтових територій Сумщини і Харківщини місцева влада евакуює мешканців цих регіонів. З найбільшими труднощами і морального, і фінансового характеру стикаються сім'ї з вразливих категорій, тобто ті, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, є багатодітними, малозабезпеченими", – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням уряду, сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з 5 людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги.

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Виплати будуть здійснюватись таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Зазначається, що додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми. Якщо родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.

"Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги", – наголосили у міністерстві.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через "Укрпошту".

Евакуація з прифронтових територій

У травні, після початку нового наступу російських загарбників на Харківщину, з міста Вовчанськ евакуювалися більшість жителів. У квітні у Харківській області оголосили про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів. Мова йшла про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У березні Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

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