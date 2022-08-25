Восени тривалість комендантської години в багатьох регіонах можуть навіть збільшити.

Багатьох цікавить, чи скасують в Україні комендантську годину і коли це може відбутися. Експерти вважають, що найближчим часом очікувати на скасування не варто.

Про це вони розповіли "24 каналу".

Так, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів, що нині комендантської години немає тільки в Закарпатській області. Найближчим часом обмеження не скасують, тривалість комендантської години можуть лише збільшити. Річ у тому, що восени збільшиться тривалість темної частини доби.

Також Хмелевській зазначив, що якщо комендантську годину усе ж будуть скасовувати, то спочатку це буде відбуватися у західних та центральних областях. Проте усе залежить від інтенсивності бойових дій та ворожих ударів. На думку експерта, у випадку, якщо повномасштабна війна перейде у затяжну фазу, то ворог буде не так інтенсивно бити по деяких регіонах. Тоді у тих областях, де буде менше "прильотів", можуть скасувати комендантську годину.

На думку правозахисниці Віолети Монастирської, нині скасування комендантської години не на часі. Вона зазначила, що ми - єдина країна, тому скасовувати обмеження у деяких регіонах не доречно, адже ворог у нас один. Саме тому говорити про послаблення комендантської можна буде лише тільки після нашої перемоги.

"Можливо, якщо в цьому буде нагальна потреба в певних регіонах, до прикладу в західних областях, які розташовані найдальше від зони бойових дій, то звичайно можуть послабити комендантську годину. Однак, все ж таки ми повинні розуміти, що доки не скасують воєнний стан, комендантська година буде надалі актуальною. А це буде можливо, коли Україна переможе", вважає адвокат.

Монастирська також зазначила, що запровадження комендантської години - не якась забаганка, адже це - обмеження, яке потрібно для безпеки громадян.

"Очевидно, що просто як забаганку ніхто не впроваджував би відповідні обмеження. Це можливо виключно за наявності реальної загрози! І це необхідно розуміти. Стосовно скасування комендантської години, постає питання "для чого?". Суспільство чомусь сприймає комендантську годину як якесь покарання. Проте, це наша з вами безпека! Це те, що може комусь врятувати життя. Вважаю, що Уряд доречно пролонгує комендантську годину, тим паче ця можливість законодавчо передбачена за умов введення воєнного стану", - додала правозахисниця.

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