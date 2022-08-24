До росіян негативно ставляться 81% опитаних, до білорусів - 52%.

Все більше українців негативно ставляться до мешканців Росії та Білорусі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня.

Так, 81% опитаних негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно. До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 – 33%, у квітні 2021 – 4%), нейтрально – 34%, позитивно – 10%.

При цьому до росіян, які проживають в Україні, ставлення переважно нейтральне (42%), позитивно ставляться до них 22%, негативно – 29%. До російськомовних українців ставлення переважно позитивне (51%) або нейтральне (31%), негативне – лише 14%. Загалом внаслідок війни ставлення до російськомовних українців покращилось з 37% (квітень 2021) до 51% (серпень 2022), хоча за чотири останні місяці рівень позивного ставлення дещо знизився на користь нейтрального, при відсутності зростання негативу.

При цьому продовжує погіршуватися ставлення до мешканців окупованого Криму та особливо до жителів "ДНР" та "ЛНР". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно – 23%, нейтрально – 45% (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%). До мешканців так званих "ДНР/ЛНР" позитивно ставляться лише 14%, негативно – 47%, нейтрально – 32% (у квітні 2022 позитивно ставилися – 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%).

В групі "Рейтинг" зазначають, що спостерігається певне "пом’якшення" у питанні оцінки необхідного часу на примирення з українців з росіянами. "Якщо у квітні 2022 року (опитування робилося після звільнення Київщини від російських загарбників) дві третини говорили, що примирення неможливе, то у серпні таких респондентів близько половини. Третина вважають, що поновити стосунки вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це станеться за 10-15 років, і лише 5% – вважають це можливим за кілька років. Більш схильні до "примирення" у відносно ближчій часовій перспективі старші опитані, мешканці сходу та півдня, та російськомовні", - йдеться у дослідженні.

*** Комплексне дослідження різноманітних маркерів патріотизму українців проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках 17-го загальнонаціонального опитування в умовах війни.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проголошення незалежності України підтримали б 97% громадян. В Україні є ще майже 10% тих, хто ототожнюють себе з "радянською людиною".

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