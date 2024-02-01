Володимир Новосядлий нагадав, що в Україні введено в дію воєнний стан.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий заяив, що їхні представники можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам у будь-якому публічному місці, у тому числі у спортзалах і кафе.

Він зазначив у інтерв'ю "Вечірньому Києву", що згідно з українським законодавством не визначено конкретного місця вручення повістки.

"Заходи щодо оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов'язки у керівників підприємств, установ і організацій щодо виконання цих заходів), та й де завгодно", - сказав Новосядлий.

Відео дня

Він нагадав, що в Україні введено в дію воєнний стан. За його словами, слід розуміти, що серед громадян може ходити хто завгодно і мати будь-які наміри. Новосядлий зазначив, що серед українців у цивільному одязі є навідники, коригувальники, ворожі інформатори.

"Тому перевірка правоохоронними органами - це норма, тому що перш за все це питання безпеки. Якщо цього не робити, то може бути багато неприємних наслідків", - пояснив він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Новий закон про мобілізацію дозволятиме підприємствам бронювати найцінніших працівників, заплативши за них додатковий військовий збір, пояснив голова Комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха.

У разі прийняття нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, щоб внести свої дані в електронний кабінет. Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

Вас також можуть зацікавити новини: