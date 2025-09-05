У вересні в будні дні прикордонники нараховують близько 105 тисяч перетинів кордону в обидва боки.

З 28 серпня в Україні набув чинності дозвіл на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 22 року. Однак різкого збільшення пасажиропотоку на тлі цього не виявлено. Про це розповів Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України в етері телемарафону.

"Збільшення на пасажиропотік ця категорія громадян, це стосується чоловіків від 18 до 22 років включно, суттєво збільшення немає весь цей час. Попри те, що російська пропаганда розганяла. що все, чоловіки тепер штурмують кордон, масово виїжджають, формують черги", – сказав Демченко.

Він додав, що влітку пасажиропотік на вʼїзд та виїзд був значно більшим. Однак вже з 1 вересня він зменшився.

"В серпні в будні дні кордон перетинали в середньому 125-135 тисяч громадян. Зараз у будні 105-107 тисяч перетинів кордону в обох напрямків. Але навіть у серпні перевага йшла на вʼїзд в Україну, ніж на виїзд. Звісно, що ця категорія громадян, якій дозволено перетинати кордон в умовах воєнного стану, вони присутні як на виїзд з України. Так вони присутні й на вʼїзд в Україну. І це щоденні спостереження наших інспекторів", – додав Демченко.

Виїзд для чоловіків 18-22 років: що відомо

Раніше Демченко розповідав, що не всім чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено виїжджати з України. Зокрема це стосується чоловіків, які займають посади, де виїзд за кордон можливий лише у службове відрядження. Ще одна категорія чоловіків, яка не змогла перетнути кордон – особи, що перебувають у розшуку, зазначив речник ДПСУ.

Водночас раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що навіть після закінчення війни певний час чоловіки не зможуть виїжджати з України. Він зазначив, що після цього має пройти "проміжний період".

