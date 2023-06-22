Розкопки і пошуки можуть проводити тільки науковці.

У Запоріжжі правоохоронці взялися за чорних археологів, які шукають цінності на зневоднених берегах. Під загрозою щонайменше 15 національних пам’яток на узбережжі Дніпра та Каховського водосховища. Частина їх на окупованій території, тож там проконтролювати це неможливо.

Як йдеться в сюжеті ТСН, поліція виловлює копачів, які нишпорять на вільній, правобережній частині області. На трьох уже склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф до 114 тисяч гривень або навіть позбавлення волі.

Розкопки і пошуки можуть проводити тільки науковці. Невдовзі на Запоріжжі сформують археологічну експедицію. Адже води Дніпра приховували пам'ятки періоду неоліту, доби козацтва та Середньовіччя.

"Після експедиції все це описується, після чого у наших підручниках стає частиною нашої історії. Копач, який щось знайшов, потім засунув у кишеню й продав на якомусь аукціоні чи базарі, він не лише вкрав - він зруйнував пам'ятку", - каже Владислав Мороко, директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОВА.

Копачі-грабіжники активізувалися після підриву окупантами Каховської ГЕС

6 червня 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС, це спричинило масштабне затоплення населених пунктів Херсонської області, а в деяких регіонах вода навпаки - почала відступати.

Після підриву Каховської ГЕС на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей активізувалися копачі-грабіжники.

Повідомлялося, що у Дніпропетровській області правоохоронці "відганяють" чорних археологів.

Раніше гідроархеолог Максим Остапенко розповідав, що очікують знайти на дні Каховського водосховища після техногенної катастрофи, яку влаштували росіяни 6 червня.

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