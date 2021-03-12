Дівчинку відсадили від інших дітей, бо її батько не захотів здавати гроші на чергові "внески".

Управління освіти Чернівецької міської ради знайшло перші порушення у діях вихователів й батьків місцевого садочка, які публічно присоромили дівчинку за відмову її родини здавати гроші на подарунки до 8 березня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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«Було перевищення повноважень в роботі батьківських комітетів. Управління освіти також звернулося до правоохоронних органів, щоб вони дали правову оцінку учасникам освітнього процесу», - зазначила в.о. начальниця управління Олена Кузьміна.

Журналісти пояснюють, що після скандалу у мережі члени батьківського комітету підтримали педагогів, які відсадили дитину від усіх, лишивши без подарунку. Водночас у садочку навіть видали окремий наказ, який передбачає заборону будь-яких поборів на подарунки.

Що відомо про скандал

Днями мешканець Чернівців виклав у мережу фото своєї доньки, яку відсадили від усіх інших дітей під час святкування 8 березня.

Він пояснив, що ситуацію спровокувало його небажання здавати гроші на чергові «подарунки», через що дитині не дозволили приєднатися до решти вихованців, коли ті розглядали нові іграшки.

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Автор: Яна Ставська