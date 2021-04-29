Обшуки відбулися в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами.

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

Обшуки відбулися в справі про закупівлю Міністерством оборони неякісної військової техніки за завищеними цінами, повідомляє "Суспільне".

Про факт проведення обшуків розповіла речниця ДБР Ольга Чиканова.

"У ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів", – розповіла вона.

Також вона додала, що ДБР проводить обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях.

Що цьому передувало

У лютому 2019 року сайт Bihus.info опублікував інформацію, згідно з якою Олег Гладковський разом із його сином Ігорем був причетний до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки. П'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського між першим та другим турами президентських виборів 2019 року.

Загалом, слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь". З них дві особи засуджено, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

Влітку 2020 року прокурори САП і детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі на понад 10,62 мільйона гривень.

22 квітня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фігуранта справи "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського. 29 квітня має відбутися підготовче засідання у справі.

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Автор: Олег Давигора