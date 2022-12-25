24 лютого російські військові штурмували український острів з усіх напрямків. Бійці ЗСУ опинилися в пастці.

Ще троє захисників острова Зміїний повернулися додому після російського полону.

Військовослужбовців зустрічали на їхній малій батьківщині в Одеській області, повідомив Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський.

"Сьогодні додому повернулися наші Захисники Зміїного: Андрій Владиченко, Микита Журьян та Євген Коновка. Багато кілійців прийшли зустрічати та вітати з поверненням до рідного міста! Дякую вам за захист рідної землі, мужність та витримку. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я та довгої щасливої долі", - написав він.

Бійців зустрічали з національними прапорами, квітами та синьо-жовтими кульками.

Станом на листопад, за інформацією омбудсмена Лубінця, з російського полону вже визволено 30 захисників Зміїного.

Окупація Зміїного та його звільнення

24 лютого російські військові штурмували український острів з усіх напрямків. Бійці ЗСУ опинилися в пастці.

Саме у ті дні героїчного опору з вуст одного з захисників прозвучала фраза "Русскій ваєнний карабль, ***", що врешті стала пророчою – крейсер "Москва", якому її й адресували, був потоплений кількома ракетами у Чорному морі.

26 лютого стало відомо, що українські військові здалися в полон, а росіяни захопили острів.

Після кількамісячних атак Зміїного українські військові вибили ворога з острова, на якому РФ намагалась розмістити свою базу. У липні ЗСУ офіційно встановили прапор на Зміїному.

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