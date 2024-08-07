Раніше в МВС заявили, що не зафіксували зростання злочинності в Україні під час війни.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. З карткою законопроекту можна ознайомитись на офіційному порталі Верховної Ради.

Дрібне викрадення чужого майна, якщо його вартість не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (до 757 грн), веде до штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 грн), громадським роботам на строк від 20 до 30 годин, або адміністративному арешту до 5 діб.

Якщо вартість майна становить від 0,5 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 758 до 3028 грн), викрадення веде до штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 5100 грн), громадським роботам на строк від 30 до 40 годин, виправним роботам на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративному арешту від 5 до 10 діб.

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У випадку, якщо суб'єкт повторює порушення протягом року, штраф буде складати від 8500 до 17000 грн, строк громадських робіт збільшується до 40-60 годин, строк виправних робіт – до 1-2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, а адміністративний арешт буде складати від 10 до 15 діб

Якщо ж суб'єкт тричі або більше разів протягом року піддавався адміністративному стягненню за дрібне викрадення, то штраф буде складати від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, а адміністративний арешт збільшується до 15 діб.

Декриміналізація в Україні – що варте уваги

Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким декриміналізуються дрібні крадіжки майна вартістю до 3 тис грн, у липні цього року. Як тоді повідомлялось, ініціатива направлена на посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.

А у минулому році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт щодо декриміналізації порнографії. Як повідомлялось, ініціаторами виступили 25 депутатів.

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