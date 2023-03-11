Їй вдалося затримати до приїзду поліції й крадія, і його поплічницю.

В Одесі дівчина наздогнала та затримала чоловіка, який поцупив телефон у пенсіонера. Злочин стався на очах Ганни Гричанівської, яка миттєво зреагувала і кинулася навздогін.

Гарна фізична підготовка допомогла їй впоратися з чоловіком, набагато вищим за неї. Поліція, яка прибула на виклик, була неабияк здивована, йдеться в сюжеті ТСН.

Все відбулося за лічені хвилини, розповідає Ганна. Вона саме прогулювалася з подругою в парку, аж раптом почула крики. На допомогу кликав літній чоловік, у якого крадій вирвав телефон з рук.

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Дівчина наздогнала злочинця, який тікав на ринок, щоб злитися з натовпом. Викрадений телефон він вже передав поплічниці. Тож дівчина залишила крадія з натовпом й кинулася наздоганяти його "подругу". Їй все вдалося. А далі вона однією рукою тримала крадія, а іншою - викликала копів.

Патрульні прибули на місце за хвилини й були неабияк здивовані тим, що злочинців вже затримано. Крадієві загрожує до 8 років за ґратами, для нього це - не перша поцуплена річ. Поплічниця відбулася адмінштрафом, а саму Ганну за хоробрість та небайдужість правоохоронці нагородили відзнакою.

Під Києвом продавець швидко розібралася з нападником

Раніше в мережі завірусилося відео, як продавець з міста Обухів (розташованого під Києвом) зупинила нападника, який вдерся в її магазин з палицею та кинувся на неї.

Жінка швидко відібрала у зловмисника дерев’янку й вигнала його стусаном з крамниці, повідомляв керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Нападника затримали та відправили його в ізолятор тимчасового тримання.

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