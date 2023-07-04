Глава держави виступив перед поліцейськими із промовою та подякував їм за службу народові й державі.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру стратегічного аналізу та прогнозування МВС України та привітав українських правоохоронців із Днем Нацполіції.

Глава держави подякував їм за службу Україні та українському народові, зокрема за участь у бойових діях разом з іншими воїнами сил оборони й безпеки України, за участь у стабілізаційних заходах і забезпеченні безпеку на деокупованій території України, а також за порятунок життів людей після російських ударів.

"Я хочу подякувати всім вибухотехнікам нашої поліції, чиє служіння особливе – рятувати людей від тих проявів російського зла, які могли б спрацювати проти життя й через роки. Дякую за кожне знешкоджене вами російське зло – за кожне розмінування", - сказав він.

Зеленський також подякував усім слідчим Нацполіції, які розслідують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини.

За його словами, уже розпочато понад 84 тисячі таких кримінальних проваджень, і є 1838 повідомлень про підозру. Крім того, правоохоронцями створено спеціальну базу "Воєнний злочинець", до якої внесено понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

Президент уточнив, що за час повномасштабного вторгнення Росії 507 поліцейських відзначені державними нагородами, із них – 84 посмертно. Звання ж Героя України присвоєно двом поліцейським, одному з них – посмертно.

"Коли люди бачать поліцейських, вони завжди бачать державу. Ви і є наше обличчя. Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла, вміє повертати справедливість", - впевнений глава держави.

Після завершення виступу Зеленський вручив державні нагороди України: 10 поліцейських отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Крім того, у Центрі стратегічного аналізу та прогнозування МВС він ознайомився з роботою центру "Безпечна країна" та єдиної інтеграційної платформи системи МВС, яка, зокрема, містить систему відеоспостереження, дані про роботу блокпостів та вилучення зброї, виявлення схронів, протидію шахрайству.

Центр здійснює моніторинг і аналіз ситуації на кордоні, у пунктах пропуску, даних щодо обстрілів, злочинів, пожеж, розмінування, інформації міграційної служби щодо виданих документів, іноземців, які перебувають в Україні, тощо.

Також центром здійснюється контроль ситуації на Запорізькій АЕС, відстежується радіаційний стан та прогнозується можливий розвиток ситуації.

День Нацполіції в Україні - що треба знати

День Національної поліції України – щорічне свято, запроваджено Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. Професійне свято українських правоохоронців, відповідно до указу, відзначається 4 липня.

Штатна чисельність поліцейських в Україні, за даними на сайті НПУ, станом на початок минулого року становила 119 тисяч осіб.

В травні поточного року Кабмін вніс зміни до постанови щодо граничної чисельності працівників центрального апарату Національної поліції. Відтак вона становить 3000 осіб (з них 400 – держслужбовці). Чисельність працівників територіальних органів поліції встановлено на рівні 138 330 осіб (4000 – держслужбовці).

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