Президент зазначив, що Монастирський став для нього дуже близькою людиною.

Президент Володимир Зеленський розповів, що у нього в кабінеті є крісло, у якому до загибелі завжди сидів Денис Монастирський - колишній голова Міністерства внутрішніх справ.

За словами очільника держави, коли хтось сідає у це крісло, то у нього виникає відчуття, що "щось не те". Про це йдеться у документальному фільмі-портреті "Щоденник Монастирського", прем'єра якого відбулася на "1+1 Україна".

"…у мене такий довгий стіл, на жаль, я не люблю довгі столи, але я не можу тут змінювати меблі. Живу в тому, що є. І є крісло, в якому завжди сидів Денис. І от, хтось сідає, я дивлюсь на цю людину, а у мене постійне відчуття, - щось не те, що він знаходиться десь поруч", - поділився лідер українців.

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Зеленський додав, що Монастирський став для нього дуже близькою людиною, і він до нього ставиться з дуже великою повагою. "У нас було просто вузьке коло людей, які були тут (на початку повномасштабного вторгнення РФ - Ред.), які були на Банковій, які керували всіма процесами - від зброї, їжі, укріплень районів, оборони столиці… Просто було не так багато людей, менеджерів, які керували цими процесами. Всі інші зникли кудись - хтось поїхав, побіг, пішов тощо, а потім всі вже повернулися і стали говорити, що було так або не так у той момент, коли нас було мало", - сказав президент.

Очільник держави вважає, що у той час "залишились тільки друзі". "…Він був одним із цього вузького кола дуже відповідальних людей...", - підкреслив Зеленський.

Ігор Клименко, який у лютому 2023 року став міністром внутрішніх справ, розповів що Монастирський у день своє трагічної загибелі хотів відвідати багато місць і вирішив пересуватися на гвинтокрилі, оскільки це швидше.

"Він мав бути в Ізюмі - нагородити нацгвардійців, потім він мав заїхати в Донецьку область, потім він мав заїхати ще в Дніпропетровську область - пам’ятаєте, тоді також ракета ворожа поцілила в житловий будинок, і він хотів побувати на цьому місці. Тому він полетів на гелікоптері, - тому що це трохи швидше", - поділився чиновник.

Як загинув Монастирський - новини, які варто знати сьогодні

18 січня поточного року під Києвом - у місті Бровари, біля дитячого садка розбився вертоліт, на борту якого знаходилося керівництво МВС, у тому числі Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Унаслідок катастрофи загинули 14 осіб - 13 дорослих й одна дитина, серед жертв є Монастирський та Єнін. Ще 25 людей були поранені, зокрема, 11 неповнолітніх.

П'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру - їх звинуватили у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), яке спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу). Пізніше стало відомо, що чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва МВС суд вирішив взяти під варту.

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