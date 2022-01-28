Редакція змінила зміст та заголовок скандальної новини.

Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за новину про те, що Збройні сили України нібито атакували бойовиків так званої "Луганської народної республіки".

Вибачення телерадіокомпанії з’явилися у Twitter під постом посольства України із закликом видалити публікацію та не допустити поширення в майбутньому інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії.

"Спірну публікацію виправлено. Перепрошуємо за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати та реагувати на будь-які упущення в майбутньому", - йдеться у повідомленні RTCG.

Відтак, редакція виправила новину й змінила заголовок із "Українці напали на Луганську республіку?" на "Під час артобстрілу загинув солдат".

Крім того, у виданні зазначили, що "ЛНР" є самопроголошеною республікою, а фрагмент тексту про те, що США та країни НАТО "підігрівають напругу в регіоні, постачаючи Україні зброю", взагалі прибрали.

Читайте такожCNN "назвав" Харків "російським містом": у мережі розгорається скандал (відео)Як повідомляв УНІАН, вранці 28 січня на сайті державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG з’явилася новина про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "ЛНР".

Телерадіокомпанія жодного разу не зазначила, що "ЛНР" - це псевдореспубліка, яка веде бойові дії на окупованій українській території.

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