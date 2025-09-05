Застосунок є державним і рекомендований Міністерством освіти, тож батьки обурені, що за нього тепер треба платити.

Державний застосунок для батьків, дітей і вчителів "Електронний щоденник" несподівано став платним. Про це у соцмережах повідомляють обурені батьки.

"З якого це дива тепер електронний щоденник став платний? Фінансування з державного бюджету, з наших податків, а тепер ще ви придумали якусь абонплату? З якого дива? Він був установлений тільки тому, що в державній школі на нього перейшли. Середня освіта за державний кошт у нас безкоштовна! То чому ви без попередження почали вимагати абонплату? На якій підставі?" – пишуть обурені батьки.

Як видно із скріншотів застосунку, які публікують батьки, за користування ним тепер потрібно внести "символічну" плату у 48,99 грн на місяць.

Офіційних коментарів від Міністерства освіти на момент цієї публікації не було. Але на скандал відреагував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік набігає непогана сума — у 2,2 млрд грн. У понеділок звернуся із запитом про автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги. Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться "бізнесу", – написав нардеп у своєму Телеграм.

Що таке електронний щоденник

Електронний щоденник — це частина державної онлайн-системи "Всеукраїнська школа онлайн: Електронний щоденник та журнал", створеної для спрощення комунікації між учнями, батьками, вчителями та адміністрацією закладів освіти. Систему почали активно впроваджувати після 2020 року, особливо на тлі дистанційного навчання під час пандемії COVID-19, а з 2022 року, у зв’язку з повномасштабною війною, стала ще важливішим інструментом для навчання в умовах релокації та роз’єднаності шкільних колективів.

Система дає змогу вчителям виставляти оцінки, відмічати відвідуваність та формувати розклад у цифровому форматі, батькам та учням — оперативно отримувати доступ до цих даних з будь-якого пристрою. Електронний щоденник фактично замінює паперові журнали та щоденники. Додатково в ньому можуть публікуватися домашні завдання, повідомлення від школи, оголошення та звіти про успішність.

Проєкт підтримується Міністерством освіти і науки України та Міністерством цифрової трансформації у рамках загальної стратегії цифровізації освіти. Доступ до системи здійснюється через портал diia.gov.ua

Електронний щоденник в Україні наразі не є обов’язковим для всіх шкіл, хоча Міністерство освіти і науки України рекомендує його використання та поступово розширює впровадження. Декларується, що кожен навчальний заклад сам вирішує, чи переходити на цифровий формат, чи залишатися з паперовими журналами та щоденниками.

У багатьох містах та областях місцеві органи влади рекомендують або навіть зобов’язують свої школи користуватися електронним щоденником, проте на рівні країни немає єдиного законодавчого припису, який робив би його обов’язковим.

