Причиною смерті актора стала нетривала хвороба.

Британський актор, колишній бодібілдер Девід Проуз помер у віці 85 років. Він був відомий як виконавець культової ролі Дарта Вейдера в оригінальній трилогії кіносаги "Зоряні війни".

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Про це повідомляє BBC. Агент актора Томас Боуінгтон розповів, що причиною смерті актора стала швидкоплинна хвороба.

Проуза взяли на роль Вейдера за його видатну статуру, хоча голос персонажу подарував інший актор – Джеймс Ерл Джонс.

Крім участі в "Зоряних війнах " Проуз прославився у Великій Британії роллю супергероя на прізвисько Людина Кодексу Зеленого Хреста – персонаж був створений для дітей, щоб роз'яснювати правила дорожнього руху. Ця роль навіть принесла Проузу нагороду Ордена Британської імперії.

Його також можна згадати по ролі Джуліана в "Заводному апельсині".

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Автор: Дмитро Захаров