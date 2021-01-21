Звернення українською мовою дівчина опублікувала у Facebook.

Блогерка Таїсія Маламан, відома в мережі як di.rubens, відповіла на запитання Міноборони (після появи скандального ролика з її участю), яку країну вона обере — Україну чи Росію.

Звернення українською мовою дівчина опублікувала у Facebook. На камеру вона прочитала дитячий віршик.

"Відповідь на контрольне запитання Міністерства оборони України. Для мене поняття вибору не стояло і не стоятиме апріорі. "Я — маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка — мати"... Коли я вперше промовила цей вірш у садочку, стоячи на сцені, я дуже хвилювалася. З того моменту пройшло багато часу, але нічого не змінилося. Я — українка і я пишаюся цим", – сказала блогерка.

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Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: Ольга Робейко