Відповідне рішення ухвалила міськрада.

В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць, названих на честь російських діячів.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А, може, вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята. Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді", - розповів міський голова.

Список вулиць, які перейменували:

вул. Гаркуші – на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська);

вул. Добролюбова – на вул. Героїв Волновахи;

вул. Достоєвського – на вул. Героїв Чернігова;

вул. Лермонтова – на вул. Героїв Маріуполя;

вул. Менделєєва – на вул. Героїв Попасної;

вул. Некрасова – на вул. Героїв Охтирки;

вул. Сєченова – на вул. Героїв Миколаєва;

вул. Ушинського – на вул. Героїв Херсона;

вул. Чехова – на вул. Героїв Харкова;

вул. Герцена – на вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень);

вул. Чайковського – на вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні);

вул. Докучаєва – на вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН);

вул. Короленка – на вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка);

вул. Макаренка – на вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського райпроводу ОУН);

вул. Огарьова – на вул. Мирослава Лущака (станиславівський семінарист);

вул. Руднєва – на вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА "Бистрі", лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);

вул. Пржевальського – на вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА "Лісовики");

вул. Ціолковського – на вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України);

вул. Академіка Сахарова – на вул. Української Перемоги;

вул. Данилевського – на вул. вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА);

вул. Ковалевської – на вул. Пластову;

вул. Толстого – на вул. Героїв Києва;

вул. Глінки – на вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту);

вул. Рєпіна – на вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946);

провулок Червоний – на вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Ужгороді демонтували пам’ятник Пушкіну.

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